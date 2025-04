Bauarbeiten auf der A6 am Kreuz Weinsberg: Einschränkungen für Autofahrer

per Mail teilen

Am Montag, 28. April, müssen Autofahrer wegen Bauarbeiten auf der A6 Richtung Nürnberg am Kreuz Weinsberg mit Einschränkungen rechnen. Weitere Sperrungen folgen im Mai und August.

Auch nach den Ferien müssen Autofahrer auf der A6 in Richtung Nürnberg mehr Geduld mitbringen. Ab Montag, 28. April, kommt es zu Einschränkungen am Kreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn). Wie die Autobahn GmbH in einer Mitteilung schreibt, wird der Seitenstreifen ab der Raststätte Sulmtal Süd gesperrt. Außerdem kann es zu kurzzeitigen Sperrungen des ersten Fahrstreifens kommen. Grund dafür ist der Bau einer sogenannten Netzbeeinflussungsanlage.

Anzeigensystem soll Verkehrsfluss am Kreuz Weinsberg verbessern

Eine Netzbeeinflussungsanlage, auch "dynamischer Wegweiser mit integrierten Stauinformationen" genannt, ist ein Anzeigensystem auf Autobahnen. Hier können Umleitungsempfehlungen oder Hinweise auf Staus oder Baustellen für Autofahrer gegeben werden. Die Anzeigen sollen so den Verkehrsfluss verbessern.

Ähnlich wie hier in Nordrhein-Westfahlen soll es bald auf der A6 am Kreuz Weinsberg aussehen. Dort wird ab Montag eine Netzbeeinflussungsanlage gebaut, also ein Anzeigensystem, das den Verkehrsfluss verbessern soll. picture-alliance / Reportdienste Rolf Vennenbernd

Weitere Sperrungen in den kommenden Monaten auf der A6

Am Montag beginnen die Fundamentarbeiten für die Netzbeeinflussungsanlage. In der folgenden Woche Anfang Mai werden auf der A6 für weitere Bauarbeiten nachts die jeweils linken Fahrstreifen in beide Richtungen gesperrt. Laut dem Betreiber soll es tagsüber keine Einschränkungen geben. Im August werden voraussichtlich die Anzeigetafeln montiert. Dafür muss die A6 in Richtung Nürnberg voll gesperrt werden.

Keine größeren Einschränkungen zum Ende der Ferien auf den Autobahnen

Zum letzten Wochenende der Osterferien gab es zumindest in der Region Heilbronn-Franken keine größeren Staus. Lediglich war am Samstag die A3 Richtung Würzburg zwischen Wertheim (Main-Tauber-Kreis)/Lengfurt (Kreis Main-Spessart) und Helmstadt (Kreis Würzburg) wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) abgeleitet. Auf der A6 Richtung Mannheim gab es zwischen Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) acht Kilometer stockender Verkehr.