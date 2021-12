Bauantrag für Klinik-Neubau genehmigt

Der Bauantrag für den Neubau des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen ist genehmigt worden, gaben der Klinikbetreiber, die Stadt Öhringen und der Hohenlohekreis in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Die Behörden der Stadt und des Landratsamtes hätten die Unterlagen geprüft und jetzt die Freigabe für den Neubau erteilt, heißt es. Knapp 100 Millionen Euro sollen investiert werden. Der Baubeginn ist im ersten Quartal des kommenden Jahres geplant. In dem Neubau soll es rund 200 Betten geben. Mit dem Neubau werde die medizinische Versorgung für die Zukunft wohnortnah sichergestellt, heißt es in der Mitteilung weiter.