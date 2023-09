Am Wochenende wurde Deutschland zum ersten Mal Basketball-Weltmeister. In Crailsheim hofft man dadurch auf mehr Zulauf. Das bedeutet aber auch Arbeit, gerade bei der Jugend.

Am Wochenende war die Euphorie groß: Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister geworden. Auch am Montag, dem Tag nach dem WM-Finale, spürt man die Freude über den Titelgewinn noch, auch in der Halle der HAKRO Crailsheim Merlins (Kreis Schwäbisch Hall), die selbst in der ersten Bundesliga spielen. Vom WM-Erfolg erhofft man sich auch hier einen positiven Effekt für den Sport. Der sportliche Leiter in Crailsheim, Ingo Enskat, will die Leute langfristig mitnehmen.

Aus dem Hype langfristige Begeisterung machen

Hätte man ihm das vor fünf Jahren gesagt, hätte er lächelnd abgewunken, sagt Ingo Enskat über den WM-Titel der Deutschen. Heute strahlt der Basketball-Funktionär über den Turniersieg. Seit 2005 ist er in Crailsheim aktiv, erst als Assistenztrainer, inzwischen als sportlicher Leiter.

Der WM-Sieg könnte jetzt dazu beitragen, die Sportart Basketball einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. So könne man dem Titel auch allgemein etwas Positives abzugewinnen. Das bedeute aber auch Arbeit, so Enskat.

"Du hast gesehen: Da passiert auch noch etwas anderes als Fußball."

Kurzfristig hat der Merlins-Chef schon positive Auswirkungen gespürt. Das Thema Basketball war in den Medien präsenter, auf den Titelseiten der Zeitungen prangte am Montag der Erfolg. Jetzt gelte es den kurzfristigen Hype um das Highlight "WM-Titel" auch langfristig halten zu können. Das schwierigste sei es, sich auch da gegen den Fußball durchzusetzen. Vor allem auf die Jugend müsse man jetzt zugehen, so Enskat.

Leidenschaft aus der WM mitnehmen

Für das eigene Team nimmt Enskat auch etwas aus der WM mit. Die Leidenschaft auf dem Platz, die Spannung auf den Zuschauerrängen, das alles lasse sich auf Crailsheim übertragen. "Wir sind ein kleinerer Standort, die Halle ist kleiner, kompakter, aber du bist unglaublich dicht dran", erklärt der Merlins-Chef. Da sprudle die Leidenschaft geradezu auf das Publikum über. Das wünscht sich Enskat auch für Crailsheim, sodass sein Team auch dazu beitragen kann, Basketball in der Region noch ein bisschen bekannter und beliebter zu machen.