In der Basketball-Bundesliga treffen die Merlins Crailsheim am Sonntagabend in der Arena Hohenlohe in Ilshofen auf das Starensemble von Bayern München. Es ist das zweite der beiden X-Mas-Games der Crailsheimer. Das erste gegen Brose Bamberg hatte die Mannschaft von Headcoach Sebastian Gleim mit 93:79 gewonnen. Die Bayern sind natürlich eine ganz besondere Herausforderung, sagte der Sportliche Leiter der Merlins, Ingo Enskat, dem SWR. 750 Zuschauer sind mit 2G-Plus-Regelung zugelassen.