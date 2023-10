HAKRO Merlins Crailsheim starten mit Sieg in Basketball-Saison

Die HAKRO Merlins Crailsheim und die Heilbronner Falken sind jeweils mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Der Blick richtet sich jetzt auf die kommenden Spiele.

Die HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Freitag in die neue Basketball-Bundesliga-Saison gestartet, die Heilbronner Falken in die Eishockey-Oberliga-Saison. Beim ersten Spiel konnten beide Teams einen Sieg einfahren. Crailsheim konnte Rostock mit 85:81 schlagen. Die Falken gewannen ihr erstes Punktspiel mit 12:0 gegen Füssen.

Merlins vor Herausforderung

Mit einer Pokal-Niederlage im Rücken gingen die Crailsheimer Zauberer in dieses erste Saisonspiel der ersten Basketball-Bundesliga (BBL1). Die Vorbereitung sei durchwachsen gewesen, das Spiel am Freitagabend eng, so Ingo Enskat, sportlicher Leiter bei den HAKRO Merlins Crailsheim im SWR-Interview. Umso glücklicher sei man, den Sieg geholt haben zu können. Die Mannschaft habe ein völlig anderes Intensitätslevel auf den Platz gebracht als noch vor einer Woche im Pokalspiel. Die Energie auf dem Platz sei gleich zu Beginn des packenden Spiels aufs Publikum übergesprungen, "das war dann am Ende ein ganz tolles Event", freut sich Enskat.

Doch jetzt gilt es dranzubleiben. Die kommenden Spiele werden echte Brocken. Schon Montag müssen die Zauberer nach Berlin, die in den Jahren 2020 bis 2022 dreimal hintereinander die deutsche Meisterschaft geholt haben. Und auch Bayern München und der amtierende Meister Ulm warten in den kommenden Wochen auf die Crailsheimer.

Falken dominieren gegen Füssen

Die Falken sind nach einem Abstieg in die Eishockey-Oberliga Süd ebenfalls mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Martin Jiranek, der sportliche Leiter des Teams, zeigte sich am Samstag im SWR-Interview zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Auch für die rund 1.700 Zuschauerinnen und Zuschauer in Heilbronn sei das Tor-Gewitter natürlich toll gewesen. Nach einer 6:0 Führung im ersten Drittel des Spiels habe die Konzentration nicht nachgelassen und "die Jungs haben super Eishockey gespielt", freut sich Jiranek.

Das 12:0 zum Saisonauftakt gegen Füssen wurde von den Heilbronner Falken auch auf dem Eis gefeiert seventyfour.studio

Allerdings geht der Blick auch schon in die Zukunft. Am Sonntag geht es auswärts gegen Passau. Mit dem 12:0 im Rücken dürfe man ruhig Selbstvertrauen mit nach Passau nehmen, allerdings nicht arrogant werden, weiß der sportliche Leiter. Es gelte auch da konzentriert zu bleiben. "Wenn wir aber spielen wie gegen Füssen", so Jiranek, dann sollten die Falken am Sonntag auch auswärts punkten können.