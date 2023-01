Werkschau zum 85. Geburtstag von Baselitz in Künzelsau

per Mail teilen

Mit einer großen Georg Baselitz-Werkschau würdigt das Museum Würth 2 den Künstler zu seinem 85. Geburtstag. Im Atrium werden seit Sonntag rund 50 seiner Arbeiten ausgestellt.

Der am 23. Januar 1938 in Deutschbaselitz (Sachsen) geborene Georg Baselitz gehört zu den bedeutendsten deutschen Malern der Gegenwart. Rund 50 Werke von ihm werden bis zum 16. Juli 2023 im Atrium des Museum Würth 2 in Künzelsau (Hohenlohekreis) präsentiert.

„Wir (...) sind sehr glücklich, dass wir tatsächlich eben auch alle Facetten haben, nämlich diese Skulpturen, die Malerei, die Arbeiten auf Papier und insbesondere eben auch sein druckgrafisches Werk."

Der Künstler ist in den 1970er Jahren weltbekannt geworden, weil er seine Motive auf den Kopf gestellt hat. Die Ausstellung gibt einen kleinen Überblick seines Werkes von den Anfängen bis heute, so die Direktorin der Kunstsammlung Würth Silvia Weber.