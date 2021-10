Baseclick darf Corona-Impfstoff an Menschen testen

per Mail teilen

Das Biotech-Unternehmen Baseclick, das vom Zukunftsfonds Heilbronn unterstützt wird, will im kommenden Jahr seinen neuartigen Impfstoff gegen Corona auf den Markt bringen.

Jetzt darf es sein Vakzin erstmals an Menschen testen, berichtet die Heilbronner Stimme. Der Heilbronner Lidl-Gründer Dieter Schwarz setzt große Hoffnungen in Baseclick und fördert die Entwicklung seit geraumer Zeit.

Booster der nächsten Generation

Besser verträglich als die herkömmlichen m-RNA Impfstoffe soll das neue Mittel sein, eine geringere Dosis werde benötigt, die Baseclick-Forscher hoffen auf weniger Nebenwirkungen. Als Booster der nächsten Generation könnte das Vakzin zum Einsatz kommen, heißt es.

Baseclick-Gründer Thomas Frischmuth bei einer Online-Videokonferenz. SWR

Zusammenarbeit mit SLK-Kliniken bei Krebstherapie

Bekannt ist das Unternehmen Baseclick in Fachkreisen vor allem aus der Krebsforschung. In Zusammenarbeit auch mit den Heilbronner SLK-Kliniken entwickelt es personalisierte Therapien, also Mittel, die auf einzelne Krebspatienten speziell zugeschnitten sind. Darüber hinaus sitzt Baseclick-Gründer Thomas Frischmuth im Beirat eines Heilbronner Forschungsinstituts, das von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert wird.