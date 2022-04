Barrierefreiheit: Stadt reagiert auf vorgeworfene Mängel

Nachdem die Initiative des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) in einer Protestaktion in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) Mängel in der Barrierefreiheit aufgezeigt hat, meldet sich nun die Stadt zu Wort. Kritisiert wurde zum Beispiel, dass es zu wenig behindertengerechte öffentliche Toiletten gebe. Dem widerspricht die Stadt. Allein im Stadtkern gebe es drei Anlaufstellen mit barrierefreien Toiletten, wie ein Pressesprecher mitteilt. Im gesamten Innenstadtbereich seien es insgesamt sieben. Auch seien der Stadt keine nicht-genehmigten Rollstuhlrampen bekannt. Im Gegenteil - in der Vergangenheit habe die Stadt mit vielen Geschäften gemeinsame Lösungen für die Barrierefreiheit erarbeitet, wie zum Beispiel das Pflaster anzuheben. Zudem aktualisiere die Stadt regelmäßig den Flyer "Barrierefreies Bad Mergentheim", auf dem behindertengerechte Orte gekennzeichnet sind, heißt es.