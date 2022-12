Unbekannte Täter haben heute Nacht einen Bankautomaten in Bretzfeld-Schwabbach gesprengt. Verletzt wurde offenbar niemand.

In der Nacht auf Samstag ist in Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis) ein Bankautomat gesprengt worden. Die Tat geschah laut Polizei gegen 3:30 Uhr. Ziel war der Geldautomat der Sparkassenfiliale in Schwabbach. In dem Gebäude sind neben der Filiale keine Wohnungen. Die Statik des Hauses ist offenbar nicht gefährdet, allerdings hat die Druckwelle der Explosion die Scheiben der Filiale zerstört.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, haben bisher zu keinem Erfolg geführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.