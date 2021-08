Nach dem Betrug mit einer gestohlenen EC-Karte in einer Bank in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sind bei der Polizei Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur ist bisher nicht dabei, so eine Sprecherin. Vergangene Woche hatten die Ermittler Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf der die mutmaßliche Betrügerin zu sehen ist. Unbekannte hatten Anfang Juni aus einem Auto eine Handtasche gestohlen. Darin waren unter anderem eine EC-Karte und der Ausweis der Bestohlenen. Beides wurde einen Tag später am Schalter vorgelegt, rund 20.000 Euro wurden abgehoben. Den eingegangenen Hinweisen wurde nachgegangen - bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.