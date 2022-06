Nachbarin beobachtet Sturz vom Balkon

In Schwäbisch Hall ist eine Frau in der vergangenen Nacht von einem Balkon gestürzt. Eine Nachbarin hatte in der Nefflenallee den Unfall offenbar gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei fand eine 32-Jährige in einem Gebüsch liegend hinter dem Haus. Sie wurde entsprechend medizinisch versorgt. Warum die Frau von dem Balkon gefallen war, ist noch unklar. Die Polizei Schwäbisch Hall habe die Ermittlungen hierzu aufgenommen, heißt es. Mögliche Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte unter Telefon 0791 400-0 melden.