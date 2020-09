per Mail teilen

Am Bahnhof in Tauberbischofsheim-Distelhausen (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwoch der Strom ausgefallen. Auslöser war ein brennender Mähdrescher. Der Mähdrescher hatte nach Polizeiangaben auf einem Acker Feuer gefangen. Die Maschine war noch fahrbereit - deshalb wollte der Fahrer sie wegfahren, um sie zu löschen. Dabei kam es zu einem technischen Defekt. Das Abtankrohr fuhr aus und beschädigte einen Strommast. Dadurch war der Bahnhof Distelhausen kurzzeitig ohne Strom. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.