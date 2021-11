Mann von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

In Obersulm-Affaltrach (Kreis Heilbronn) ist am Montagabend ein Mann von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige wollte an der Haltestelle Affaltrach laut Bundespolizei noch eine Bahn erreichen, die bereits losfuhr. Dabei geriet er zwischen Bahn und Bahnsteig. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Mann sei mittlerweile außer Lebensgefahr, so die Bundespolizei. Es werde von einem Unfall ausgegangen, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Die Ermittlungen laufen.