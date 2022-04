Bäume müssen von BUGA-Gelände weichen

per Mail teilen

Im Neckarbogen auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände (BUGA) in Heilbronn müssen insgesamt 24 Alleebäume Montag wegen Bauarbeiten ausgegraben werden. Das teilte die Stadt mit. Eine Baumschule wird die Zelkoven, Gleditschien und Schnurbäume fachmännisch mit einer speziellen Rundspatenmaschine aus dem Boden entnehmen und mit einem Drahtkorb gesichert auf dem Gelände im Neckarbogen zwischenlagern. Später sollen die Bäume an anderer Stelle in der Stadt wieder eingepflanzt werden, heißt es weiter.