Immer wieder werden größere Mengen Bärlauch illegal gepflückt. Ein Oedheimer Gärtner kennt das Problem und rechnet auch in diesem Jahr wieder mit Dieben beim grünen Kraut.

Für die Bioland-Gärtnerei Landes aus Oedheim (Kreis Heilbronn) hat vor wenigen Tagen die Bärlauch-Saison begonnen. Noch bis etwa Mitte Mai werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den umliegenden Waldstücken das Wildkraut ernten. Dieses verkauft der Betrieb zum Beispiel an mehrere Großhändler. Mit ständigen Bärlauch-Diebstählen hat sich Eberhard Landes, Besitzer der gleichnamigen Gärtnerei, mittlerweile abgefunden. Nicht ungewöhnlich: So manches Mal werden Mengen zwischen zehn und zwanzig Kilo geklaut. Landes ist aber nicht der Einzige, der Schaden durch die Langfinger hat.

Die Diebstähle des Bärlauchs ärgern Landes. Denn um die Waldflächen abernten zu dürfen, hat der Unternehmer Absprachen mit den zuständigen Förstern und Gemeinden getroffen und muss sich jedes Jahr aufs Neue eine naturschutzrechtliche Genehmigung einholen. Außerdem zahlt er den Gemeinden Geld für die Pflanze.

Ich find's ärgerlich. […] Wenn dann jemand den sammelt und verkauft, das ist einfach nicht fair.

Reguläre Bärlauchernte in Oedheim - hier langen Diebe immer wieder zu. SWR Anouk Krafft

Mehrere Kilo Bärlauch werden regelmäßig gestohlen

Dass sich auch in der laufenden Saison wieder Langfinger an größeren Mengen Bärlauch bedienen werden, da ist sich Eberhard Landes sicher. Die Diebstähle sind auch für Marc Laitenberger, Besitzer eines Gemüsebaus in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn), nichts Ungewöhnliches. Rund zehn Tonnen Bärlauch erntet er jedes Jahr. Bislang sei ihm noch nicht so viel von dem grünen Kraut geklaut worden wie Landes, hin und wieder würden aber auch bei ihm Mengen von bis zu drei Kilo Bärlauch unrechtmäßig abgeerntet werden, sagt er.

Das Pflücken von Bärlauch ist für den privaten Gebrauch grundsätzlich erlaubt, unter bestimmten Regeln und außerhalb von Naturschutzgebieten. Zum Beispiel dürfen nur kleine Mengen mitgenommen werden: Hier gilt als Orientierung die sogenannte "Handstraußregelung".

Bärlauch sammeln: Das besagt die Handstraußregel Wer Bärlauch für den persönlichen Bedarf ernten will, sollte sich an die sogenannte Handstraußregel halten. Die Handstraußregel ist im Bundesnaturschutzgesetz und im Landeswaldgesetz von Baden-Württemberg geregelt. Sie besagt, dass wild wachsende Pflanzen in geringen Mengen und für den persönlichen Bedarf gepflückt oder gesammelt werden dürfen. In Bezug auf die geringe Menge gilt als Faustformel, dass nur so viele Pflanzen gepflückt werden dürfen, wie zwischen Daumen und Zeigefinger passen.

Hohe Wellen hatte ein Vorfall von Bärlauch-Diebstahl im vergangenen Jahr geschlagen: In einem Wald bei Kupferzell fehlten plötzlich zweieinhalb Tonnen Bärlauch.

Überwachung von Waldflächen kaum möglich

Um die Waldflächen vor Bärlauch-Dieben zu schützen, hat Eberhard Landes bereits über Wildkameras nachgedacht. Das Problem: Die Flächen sind sehr weitläufig, so der Gärtner. Zudem sei er sich auch nicht sicher, ob eine solche Überwachung rechtlich überhaupt möglich ist. Bärlauch geschützt selbst anzubauen, ist schwierig. Denn dieser braucht unter anderem einen besonders sauren Boden, sagt Landes. Den gebe es so nur im Wald.

Das Sammeln von Bärlauch hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen, bestätigt Revierförster Uli Zobel aus Heilbronn. Die meisten Menschen, die zum Pflücken in den Wald kommen, würden aber glücklicherweise Rücksicht auf Natur und Umwelt nehmen. Die Gärtnerei von Eberhard Landes hat naturschutzrechtliche Genehmigungen dafür, in den umliegenden Wäldern zu ernten.

Beim Bärlauchpflücken ist Vorsicht geboten Wer selbst etwas Bärlauch pflücken möchte, sollte vorsichtig sein – und sich auskennen. Manche Pflanzen sehen dem Bärlauch zum Verwechseln ähnlich und sind teilweise sogar giftig. Besonders gefährlich sind beispielsweise Maiglöckchen, die Blätter weisen große Ähnlichkeit mit denen des Bärlauchs auf. Der Unterschied liegt im Geruch: Bärlauch riecht stark nach Knoblauch, während Maiglöckchen nicht riechen. Anders als die Maiglöckchen kann der sogenannte Aronstab, der dem Bärlauch ebenfalls ähnelt, an der Blattstruktur unterschieden werden. Beim Aronstab verzweigen sich die Blattadern, beim Bärlauch nicht. Gepflückt werden sollte möglichst auch nicht auf Wiesen oder am Waldrand. Dort wächst nämlich häufig die giftige "Herbstzeitlose", die dem Bärlauch ebenfalls ähnlich sieht.

Bärlauch lässt sich in der Küche vielfältig einsetzen

Für diejenigen, die Bärlauch haben und diesen verarbeiten wollen, hat Eberhard Landes ein paar Tipps: So verfeinert Bärlauch zum Beispiel Salate, Nudelgerichte oder Kartoffeln. Außerdem kann man Bärlauch-Pesto herstellen.