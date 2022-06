Der Verein "Hope for Children Heilbronn" hat dem Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstag 100 Bälle gespendet, die an von Gewalt betroffene Kinder verschenkt werden sollen. So soll den Kindern eine Freude gemacht und die Gesprächssituation erleichtert werden. Im vergangenen Jahr wurden beim Polizeipräsidium Heilbronn rund 370 Fälle mit 390 betroffenen Kindern bekannt.