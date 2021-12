Bäckerei aus Ilshofen für Pandemie-Innovationen ausgezeichnet

Unter anderem für den neuen Onlineshop ist die Bäckerei Kretzschmar aus Ilshofen von der Handwerkskammer ausgezeichnet worden.

Die Corona-Pandemie betrifft uns alle. Auch Bäckermeister Markus Kretzschmar aus Ilshofen-Obersteinach (Kreis Schwäbisch Hall) machte sich beim ersten Lockdown Gedanken, wie er das Geschäft aufrecht erhalten könnte. Eine seiner Ideen war es, einen Onlineshop einzurichten und dort Backwaren zum selbst fertig backen zu verkaufen. Dafür wurde er von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken (HWK) ausgezeichnet.

Brot in gewohnter Qualität - ganz ohne Kontakt

Die Backwaren, wie Brot und Brötchen, werden von den Bäckern in Ilshofen vorbereitet und halbgebacken an die Kunden geliefert. Mit einer beiligenden Anleitung können diese zuhause im eigenen Backofen in der gewohnten Qualität fertig gebacken werden, so Markus Kretzschmar. Für alle Kunden, die sich nicht mehr in den Laden trauten oder Kontakte reduzieren wollten.

Brot in gewohnter Bäckerqualität kann online bestellt und zuhause fertig gebacken werden. SWR

Auszeichnung für innovative Ideen in der Pandemie

Dafür erhielt die Bäckerei von der HWK einen Preis mit Urkunde. Den sogenannten INDIKO (innovative, digitale Geschäftsmodelle und Kooperationsansätze) Preis. Neben der Idee, Brote und Brötchen zum selbst backen online anzubieten, hatte der Bäcker auch eine Lösung für sein Bistro in der Ilshofener Filiale.

"Wir haben überlegt, was können wir den Kunden anbieten, das sie zu Hause essen können, wenn sie nicht mehr in unserem Bistro sitzen können."

In der Ilshofener Filiale (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es jetzt auch Salate zum Mitnehmen SWR

Kurzerhand wurden Salatbowls zum Mitnehmen angeboten. Ein Kassenschlager. Und so möchte Kretzschmar sowohl die Bowls, als auch den Onlineshop weiterführen, auch jetzt wo das Ladengeschäft wieder läuft und mit 2G-Nachweis und Luca-App auch wieder im Bistro gegessen werden darf.