Die Bäckerei Härdtner plant mit ihrem Hauptstandort von Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in das benachbarte Erlenbach umzuziehen.

In zwei bis drei Jahren könnte das neue Gebäude den rund 200 Mitarbeitern neuen Platz bieten, heißt es in einer Mitteilung. Am Donnerstagabend hat der Erlenbacher Gemeinderat einen ersten Schritt gemacht und ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet.

"Wir werden den Standort komplett verlagern. An unserem bisherigen Standort werden wir (...) eine innerstädtische Nachverdichtung machen und Wohnraum zur Verfügung stellen."

Langfristig soll auch der zweite Produktionsstandort von Heilbronn nach Erlenbach ziehen, dafür ist eine Nachnutzung aber noch nicht konkret geplant. Die Bäckerei Härdtner betreibt insgesamt 58 Filialen.