Mit Schulbeginn ist der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) seit Montag wieder für Badegäste freigegeben. Im Juli war er wegen Corona-Gefahr gesperrt worden.

Planschen und Schwimmen sind im Breitenauer See seit Montag wieder erlaubt. Allerdings mit Einschränkungen. Denn Badegäste dürfen nur von Montag bis Donnerstag ins kühle Nass. Von Freitag bis Sonntag bleibt das Badeverbot bestehen.

Das spätsommerliche Hitzewetter zog auch gleich die ersten "Wasserratten" an den See. Teilweise für Verwirrung sorgten dabei Bänder und Gitter an den Laufwegen, die die Gäste in Einbahnstraßen leiten. Über lediglich drei Zugänge zum Badestrand soll die Anzahl der Menschen kontrolliert werden. Vor allem Familien nutzten am Montag die erste Gelegenheit zum Planschen seit der See-Sperrung im Juli.

Keine Schwimm-Inseln mehr und Zugangskontrolle

Um das Risiko einer Corona-Infektion gering zu halten, sind die Schwimminseln abgebaut worden, zudem gibt es Absperrungen unterhalb des Uferwegs. Über lediglich drei Zugänge zum Badestrand soll die Anzahl der Badegäste kontrolliert und gesteuert werden.

Der Breitenauer See bei Obersulm: Bisher war das Baden verboten (Archivbild) SWR

Bereits Anfang September war der Badesee für Angler und Bootsfahrer wieder freigegeben worden. Ebenso erlaubt sind seitdem das Verweilen auf Bänken und das Liegen auf Teilen der Wiese. Bis dahin war es unter Strafe verboten.

Kritik an See-Sperrung aus der Bevölkerung

Am 24. Juli war der Breitenauer See bei Obersulm gesperrt worden. Die Behörden halten sich zugute, dadurch möglicherweise eine größere Corona-Infektion verhindert zu haben. Der Badesee wurde geschlossen, nachdem er an einem Wochenende völlig überfüllt war. Die Corona-Regeln seien dabei nicht eingehalten worden, hieß es. Gegen die Sperrung hagelte es Protest aus den Anliegergemeinden, von Kommunalpolitikern und Touristikern.