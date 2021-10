Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen soll stattfinden

per Mail teilen

2020 musste der bekannte Markt wegen der Coronapandemie ausfallen. In diesem Jahr soll er wieder stattfinden.

Der Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) soll wieder an den ersten drei Adventswochenenden durchgeführt werden. Das teilte der Veranstalter, der Handels- und Gewerbeverein Bad Wimpfen, am Dienstag mit.

Ein pandemiegerechtes Konzept werde jetzt erarbeitet. Der Markt sei die wichtigste touristische Veranstaltung der Stadt und für das Überleben von Einzelhandel und Gastronomie existenziell, sagte die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Gabriele Kellhammer dem SWR.

Große Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt

"Wir freuen uns natürlich unheimlich drauf. Es ist für uns alles recht sportlich, weil die Vorbereitungszeit natürlich relativ kurz ist."

Nach dem tristen Jahr 2020 ohne Weihnachtsmarkt wolle der Verein den Menschen wieder ein wenig Normalität zeigen - auch wenn die Pandemie nicht vorbei ist, so die Vereinsvorsitzende Gabriele Kellhammer.

Der Altdeutsche Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Seit dem Jahr 1487 lockt er Besucher in die historische Altstadt.