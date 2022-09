In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat es am Samstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. In der Deutschland-Zentrale von Lidl war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden.

Laut Polizei wurde gegen 9:15 Uhr in Bad Wimpfen bei einem routinemäßigen Sicherheitscheck zu einer Firmenveranstaltung in der Deutschland-Zentrale von Lidl ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Bei dem Großeinsatz der Polizei waren auch Spezialkräfte vor Ort. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich dann aber heraus, dass keine Gefahr bestand. Nach SWR-Informationen handelte es sich um vergessene Reinigungsmittel. Verletzt wurde niemand. Fall erinnert an Paketbombe Im Fall Lidl ist die Polizei sensibel. Denn Ende Februar 2021 war in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine Paketbombe explodiert. Ein damals Tatverdächtiger wurde später freigesprochen.