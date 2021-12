Turmsanierung in der Schlussphase

per Mail teilen

Die Sanierung des Blauen Turms in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) geht dem Ende entgegen. Nach vier Jahren befinden sich die Stabilisierungsarbeiten für das über 850 Jahre alte Bauwerk im Wimpfener Burgviertel in der Schlussphase. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass auch die Türmerwohnung im April oder Mai wieder bezogen werden kann. Ursprünglich sollte der Turm schon ab dem 26. November für die Öffentlichkeit zugänglich sein, die Corona-Pandemie machte dem Wimpfener Tourismus einen Strich durch die Rechnung. Die restlichen Arbeiten am Turm gehen weiter und es ist damit zu rechnen, dass er im Laufe des Frühjahrs endgültig fertiggestellt wird, heißt es im Wimpfener Rathaus.