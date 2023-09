Bad Wimpfen: Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf 24-Jährigen

Am Mittwochabend ist es in Bad Wimpfen zu einer Bedrohungslage gekommen. Ein 50-Jähriger Mann soll herumgeschrien und am Ende geschossen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) soll ein 50-Jähriger am Mittwochabend einen 24-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Es fiel auch ein Schuss. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zwei Waffen sichergestellt Der 50-jährige Mann soll in seiner Wohnung am Fenster gestanden und dort kurz nach 20 Uhr mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiert und herumgeschrien haben, meldet die Polizei. Dann soll er auf einen 24-Jährigen an einem Fenster in der gegenüberliegenden Wohnung gezielt und geschossen haben. Die alarmierte Polizei hat daraufhin die Wohnung des 50-Jährigen durchsucht und zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen oder weiteren Menschen die bedroht wurden.