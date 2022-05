Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen ist Vorbild zum Umgang mit "Judensau"

Am Montag landet ein Rechtsstreit zur "Judensau" genannten Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche vor dem Bundesgerichtshof. Auch in Bad Wimpfen gibt es antijüdische Darstellungen.

Eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden. Eine weitere, als Rabbiner geltende Figur, hebt den Schwanz des Schweins und blickt ihm in den After. Dieses heftig umstrittene Relief ist an der Wittenberger Stadtkirche (Sachsen-Anhalt) zu sehen - und sorgt für Ärger. Die Darstellung gilt als antijüdisch, denn im jüdischen Glauben gelten Schweine als unrein.

Diese "Judensau"-Schmähplastik in Wittenberg sorgt für Ärger. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Kläger ist konvertierter Jude

Ein Kläger will, dass das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert in Wittenberg entfernt wird. Die Stadtkirchengemeinde bezeichnet die "Wittenberger Sau" als "ein schwieriges Erbe, aber ebenso Dokument der Zeitgeschichte", so die Deutsche-Presseagentur (dpa).

Der 79-jährige Kläger ist nach eigenen Angaben 1978 zum Judentum konvertiert. Nach zwei Niederlagen vor einem Landgericht und einem Oberlandesgericht (OLG) will er nicht aufgeben.

Vorbildlicher Umgang mit antijüdischen Plastiken in Bad Wimpfen

An der Ritterstiftskirche St. Peter in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) gibt es ähnliche Schmähplastiken. Auch hier saugen Juden wie Ferkel an den Zitzen einer Sau. Den Umgang dort sieht Zentralratspräsident Josef Schuster laut dpa als gelungenes Beispiel, wie auch die Wittenberger Stadtkirche agieren sollte. "Die antijudaistische Geschichte der Kirche lässt sich nicht ungeschehen machen", so Schuster. Daher sei die Anbringung einer Erklärtafel besser, als eine solche Schmähplastik einfach zu entfernen und damit zu verleugnen.

Erklärtafel zur Schmähplastik "Judensau" in Bad Wimpfen SWR

Derselben Meinung ist auch der Bad Wimpfener Günther Haberhauer, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Stauferstadt beschäftigt.

"Wenn wir jetzt diese Judensau als Geschichte nehmen und bringen sie in den richtigen Kontext, dann kann sie das tun, was sie meiner Meinung nach tun sollte, nämlich zum Nachdenken anregen."

Günther Haberhauer aus Bad Wimpfen beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Stauferstadt. SWR

Bad Wimpfen bemüht sich um Aufarbeitung der historischen Judenfeindlichkeit

Die Infotafel in Bad Wimpfen ließ das zuständige Bistum Mainz anbringen, nachdem der Aktionskünstler Wolfram Kastner vor einigen Jahren auf die "Judensau" an der Ritterstiftskirche aufmerksam gemacht hatte.

Schmähplastik "Judensau" an der Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) SWR

In Bad Wimpfen habe man sich zudem immer bemüht, das Thema Judenfeindlichkeit aufzuarbeiten - unter anderem mit verlegten Stolpersteinen und Gedenktafeln, so Haberhauer.