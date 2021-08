Drei Männer haben am Montagabend eine 17-Jährige aus dem Neckar bei Bad Wimpfen gerettet. Die Jugendliche war laut Polizei in den Fluss gestürzt und drohte zu ertrinken. Sie rief lautstark um Hilfe und machte so Passanten auf sich aufmerksam, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Männer seien daraufhin mit einem Rettungsring in den Neckar gesprungen und zu der 17-Jährigen geschwommen. Ein weiterer Mann sei mit einem Kanu zu der Gruppe gepaddelt. Die Jugendliche konnte sich laut Polizei am Boot festhalten und an Land gebracht werden. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. Vermutlich retteten die drei Männer der Jugendlichen das Leben. Einer der Helfer ist noch unbekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.