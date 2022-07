Bad Wimpfener Händler hoffen auf Ostergeschäft

Händler und Gastronomen hatten trotz der kalten Temperaturen am Samstag viel zu tun in Bad Wimpfen. Auch zur Osterbrunneneröffnung sind zahlreiche Besucher gekommen.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) haben sich viele Helferinnen und Helfer beteiligt, um die Innenstadt in eine Osteratmosphäre zu versetzen. Am Samstag haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher einen Ausflug in die Altstadt gemacht. Händler und Gastronomen waren zufrieden mit der Nachfrage, so Jasmin Scheuring, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Bad Wimpfen.

Der Osterbrunnen in Bad Wimpfen Verein für Gewerbe, Handel und Industrie e.V.

Osterschmuck und Osterbrunnen in Bad Wimpfen

25 bepflanzte Eieförmige Kübel sind in der Stadt verteilt. Zudem sind 14 Eier zu sehen, die unter anderem im Jugendhaus und von Künstlern bemalt worden sind. Das zentrale Highlight ist der aufwendig geschmückte Osterbrunnen, der Samstagmittag feierlich eingeweiht wurde.

Händler zufrieden mit Ostergeschäft

Am Samstagmittag waren die Händler und Gastronomen zufrieden mit den Besucherzahlen, sagte Scheuring dem SWR.

Menschenansammlung am Samstag in der Bad Wimpfener Altstadt Verein für Gewerbe, Handel und Industrie e.V.

"Die ersten zwei Stunden war wahnsinnig viel los. [...] Auch die Gastronomen können wirklich zufrieden sein, weil die Leute wollen wirklich raus."

Hoffnung auf Ostergeschäft

Viele Händler sind in Bad Wimpfen auf das Ostergeschäft vorbereitet und hoffen auf ein gutes Geschäft. Nach dem ausgefallenen Weihnachtsmarkt haben Händler und Gastronomen bereits im Februar den Plan gefasst, mit mehr Aktionen zu Ostern wieder mehr Menschen in die Innenstadt zu locken, so Scheuring.

"Wir haben gesagt, da müssen jetzt was machen. Nach der Coronazeit müssen wir richtig ins Jahr starten."

Bad Wimpfen ist für Ostern geschmückt Verein für Gewerbe, Handel und Industrie e.V.

Noch eine knappe Woche haben die Händler bis Ostern, eine kurze Zeit, dafür mit besseren, sehr warmen Wetteraussichten.

Ostermarkt lockt Besucher nach Wertheim

Zum Ostermarkt, einer Oldtimer-Ausstellung und Aktionen in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Wochenende viele Menschen in die Innenstadt gekommen. Bei überwiegend trockenem Wetter konnten auch die Geschäfte und Gastronomen von der Veranstaltung profitieren.

Ausgestellte Oldtimer laden zum Schlendern ein. Der Ostermarkt hatte etwa 30 Stände. Das Wetter hat an diesem Wochenende häufig mitgespielt. Von den interessierten Besuchern haben auch die Geschäfte profitiert.

Insgesamt seien diese Veranstaltungen extrem wichtig für den Einzelhandel, besonders nach den eher schwachen ersten Monaten im Jahr, so Christian Schlager, Wertheimer Innenstadtmanager.