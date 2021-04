Die Stadt Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) will Anfang Mai entscheiden, ob sie den traditionellen Talmarkt in diesem Jahr durchführt. Derzeit ist er noch für Ende Juni geplant. Noch sei die Entscheidung offen, heißt es bei der Stadtverwaltung auf Anfrage. Eine Absage wäre die zweite in Folge, denn auch im vergangenen Jahr gab es keinen Talmarkt. Der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" hat unterdessen bereits Entscheidungen getroffen: Zwar wird er in diesem Jahr 70, doch bis einschließlich August gibt es keine Veranstaltungen. Auch nicht den autofreien Sonntag. Ganz anders hat die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) entschieden: Sie will im August einen Kultursommer mit bis zu 51 Events durchführen.