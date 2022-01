Neue Bürgermeister in Bad Wimpfen und Neuenstadt am Kocher gewählt

In Neuenstadt (Kreis Heilbronn) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Gesucht wird ein Nachfolger für Norbert Heuser, der Heilbronner Landrat geworden ist. Beworben haben sich Andreas Konrad aus Neudenau, der zurzeit Kämmerer in Möckmühl ist und Daniel Antonow, Trocknungstechniker aus Neuenstadt. Weiterer Bewerber ist Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Mit Felix Feinauer steht noch ein vierter Kandidat auf dem Stimmzettel. Er hat seine Kandidatur aber mittlerweile zurückgezogen. Der bisherige Amtsinhaber Norbert Heuser ist seit Ende September Heilbronner Landrat. Er war 19 Jahre lang Bürgermeister in Neuenstadt. mehr...