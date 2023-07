Bad Wimpfen: 3D-Ausstellung in der historischen Altstadt

Mit Handy oder Tablet kann man in Bad Wimpfen bei einer virtuellen Ausstellung das Mittelalter in historischer Kulisse erleben. Ziel ist es Lust auf die Stadtgeschichte zu machen.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) gibt es die Ausstellung "Virtuelles Wimpfen". An sieben Stationen kann man in der historischen Altstadt noch bis Mitte Oktober das Mittelalter erleben. Das SWR-Studio Heilbronn hat sich die mittelalterliche 3D-Ausstellung angeschaut.

Das Mittelalter durch die Kamera des Handys erleben

Ausgerüstet mit Smartphone oder Tablet und der kostenfreien App "3DQRplus" steht der Erkundung der mittelalterlichen Stauferstadt nichts mehr im Weg. An den verschiedenen Stationen in der Altstadt sind QR-Codes angebracht, die mit der App eingescannt werden müssen und alle öffentlich zugänglich sind.

Das Besondere - mit einem Blick durch die Smartphone-Kamera werden die mittelalterlichen Szenen nun direkt in die reale Umgebung integriert und erfahrbar gemacht. So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise einen Ritter beim Kampf beobachten, einem Schmied bei der Arbeit zuschauen oder erleben, wie Tiere durch die historischen Gassen getrieben werden. Wer sein Datenvolumen schonen will, kann die Videos mit der App vorab zuhause herunterladen. Kurzentschlossene die App aber auch an einem der drei WLAN-Hotspots in Bad Wimpfen auf dem Smartphone installieren.

Mit der kostenlosen App kann man auch direkt Erinnerungsfotos schießen. SWR

Virtuelle Ausstellung soll Lust auf Stadtgeschichte machen

Ziel der mittelalterlichen Erlebnisreise sei es, Besucherinnen und Besucher auch über die mittelalterlichen Szenen hinaus für die Stadt zu interessieren, so Annika Kretsch vom Kulturamt Bad Wimpfen. Im besten Fall führe die Ausstellung dazu, dass sich die Gäste mehr mit der historischen Stadtgeschichte auseinandersetzen und auch mal eine Stadtführung besuchen, denn Bad Wimpfen habe einiges zu bieten.

Bis zum 17. Oktober gibt es mit der Ausstellung "Virtuelles Wimpfen" also Mittelalter fast schon zum Anfassen. Gerade für Familien wird ein Stadtbesuch dadurch sicherlich bunter.