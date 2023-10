Bad Rappenau: Bauarbeiter finden Phosphorgranate

per Mail teilen

Bei Bauarbeiten in Bad Rappenau wurde am Freitag eine Phosphorgranate gefunden. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Granate beseitigen.

Bauarbeiter haben am vergangenen Freitag in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) eine Phosphorgranate gefunden. Die Männer hatten großes Glück, dass nichts passiert ist.

Bauarbeiter trägt Granate über die Straße

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Männer bei Baggerarbeiten an einem Gehweg auf die Granate gestoßen, die durch den Kontakt mit Sauerstoff sofort zu qualmen begann. Einer der Männer griff sich die Phosphorgranate und brachte sie über die Straße auf eine freie Ackerfläche. Die Feuerwehr sicherte sie anschließend in einem Wassereimer, bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf und die Brandgranate beseitigte.

Immer wieder werden solche Granaten gefunden

Seit dem Zweiten Weltkrieg werden immer wieder Phosphorbomben gefunden. Beim Kontakt mit Luft entsteht eine bis zu 1300 Grad heiße Flamme. Zudem gibt es dichten weißen Rauch, weshalb Phosphorbomben auch als Nebelkampfstoff eingesetzt wurden. Für die Bevölkerung habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, so die Polizei. Der Bauarbeiter aber hatte viel Glück.