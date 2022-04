Unter rollendes Fahrzeug geraten: Paketbote schwer verletzt

In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Paketbote schwer verletzt worden. Er hatte am Mittwoch versucht, seinen ins Rollen geratenen Transporter aufzuhalten. Wie die Polizei berichtet, hatte der 26-Jährige sein Fahrzeug am Straßenrand abgestellt, als es sich selbstständig machte und an vier weiteren Autos und einer Mauer Sachschaden von über 11.000 Euro anrichtete. Der Mann fiel beim Versuch, sein Fahrzeug zu stoppen, zu Boden und geriet unter einen der Reifen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.