Bad Mergentheim gibt kostenlos klimastabile Bäume aus

Die Stadt Bad Mergentheim gibt an Privathaushalte kostenlos klimastabile Bäume und Großsträucher aus. Interessierte können sich ab sofort bewerben. 100 Bäume gilt es zu ergattern.

"Bäume für die Stadt" - so heißt die Aktion, mit der die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) insgesamt 100 klimastabile Bäume und Sträucher in private Gärten bringen will. Sie sollen sich positiv auf Stadtklima und Biodiversität auswirken, so die Stadtverwaltung. Insgesamt werden 100 Bäume und Sträucher ausgegeben. Pro Haushalt können sich Bürgerinnen und Bürger jeweils um ein Exemplar bewerben. Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU) ruft zum Mitmachen auf.

"Durch den Klimawandel werden die [...] Hitzetage in Bad Mergentheim zunehmen. Bäume und große Sträucher [...] verbessern das Mikroklima und kühlen die Stadt."

Stadt- und Landschaftsplanerin Eva Müller koordiniert die Bad Mergentheimer Aktion "Bäume in der Stadt" und die Ausgabe der Sorten - hier eine Hopfenbuche. Pressestelle Stadt Bad Mergentheim

Pflanzen mit hoher Trockentoleranz

Ausgewählt für die Aktion "Bäume für die Stadt" wurden Pflanzen, die eine hohe Trockentoleranz haben und gleichzeitig wertvoll für Insekten sind oder als Nahrungsgehölze für Vögel, Eichhörnchen und weitere Tiere dienen. Dazu zählen unter anderem die Mispel, die Kornelkirsche, der Schwarze Holunder oder auch die Hopfenbuche.

Alle Bäume und Sträucher haben laut Stadt schon eine stattliche Größe, damit sie schnell das Mikroklima verbessern können, heißt es. Sollte es bis Mitte September mehr Bewerbungen als zu verteilende Pflanzen geben, werde nach Standort priorisiert oder per Los entschieden.