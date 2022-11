Nach Brand im Parkhaus in Bad Mergentheim: Folgen für Einzelhandel

per Mail teilen

Dem Einzelhandel in Bad Mergentheim fehlen seit letztem Freitag rund 100 Parkplätze in direkter Nähe. Nach einem Autobrand bleibt die Tiefgarage wohl länger geschlossen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) bleibt das Parkhaus Altstadt/Schloss nach dem Autobrand am Freitag vorerst geschlossen. Somit fehlt auch mindestens für den Beginn der Adventszeit das wichtigste Parkhaus zum schnellen Gang in die Fußgängerzone.

Einzelhandel von Feuer betroffen

Für Einzelhändler in Bad Mergentheim hat das Feuer in der Innenstadt Folgen: Ihnen fehlen die direkten Parkplätze. Deshalb haben sie sich auch bereits bei der Stadt nach der Tiefgarage erkundigt, teilt der Stadt-Sprecher auf SWR-Anfrage mit.

"Dass diese zentralen Parkplätze jetzt erst einmal wegfallen, ist kurz vor der Adventszeit natürlich keine schöne Nachricht."

Am Montag hat die Stadt die Tiefgarage mit Stützen absichern lassen, von einer konkreten Einsturzgefahr gehe die Stadtverwaltung nicht aus, teilt die Stadt mit. Wie lange die Parkmöglichkeit geschlossen bleiben muss, ist noch völlig unklar - mindestens sind aufwendige Reinigungsarbeiten notwendig. Zuerst müsse jedoch die Versicherungsfrage geklärt werden und ob das Gebäude strukturell beschädigt ist. Die Polizei hat den Schaden nach dem Brand auf rund 700.000 Euro geschätzt.