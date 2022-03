Stadt sucht Wohnraum für Geflüchete mit Haustieren

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) bittet um Hilfe bei der Suche nach Wohnraum für geflüchtete Ukrainer, die mit ihren Haustieren in der Stadt ankommen. Die Hilfsbereitschaft in Bad Mergentheim sei generell groß, so Ordnungsamtsleiter Christian Völkel. Es wurden bereits Häuser, Zimmer und Wohnungen gemeldet, die Geflüchtete kostenfrei oder für geringes Geld beziehen können. Eine Herausforderung sei allerdings, Unterkünfte zu finden, die auch den mitgebrachten Haustieren, überwiegend Hunde und Katzen, offen stehen, heißt es in einer Mitteilung. Angebote können an die Koordinationsstelle der Verwaltung gerichtet werden.