Der Einzelhandel in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) setzt weiter auf Shoppingbändchen, die beim Einkaufen als 2G-Nachweis dienen. Mit dem gut sichtbaren Band am Handgelenk könne man unkompliziert mehrere Geschäfte betreten und spare dabei Kontroll-Zeit, so die Stadtverwaltung. Ursprünglich war die Aktion befristet, aber aufgrund der großen Nachfrage gehe sie jetzt weiter.