Schüler gehen auf die Straße: Gegen Krieg und für Frieden in der Ukraine

Sie alle bewegt Russlands Krieg in der Ukraine: Am Montagmittag haben zahlreiche Schüler auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim für Frieden in der Ukraine demonstriert.

"Schüler stehen auf - Solidarität mit der Ukraine" - So lautete das Motto der Kundgebung, zu der die kaufmännische Schule Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) aufgerufen hatte. Viele waren am Mittag gekommen, auch Geflüchtete aus der Ukraine selbst waren unter den Teilnehmenden. Laut Polizei kamen am Mittag rund 850 Menschen zusammen, darunter auch Kinder und Jugendliche anderer Schulen in Bad Mergentheim. Die Veranstalter hatten mit mehr als 1.000 Teilnehmenden gerechnet.

Ihnen allen geht es um den Krieg Russlands in der Ukraine. Der 18-jährigen Schülerin Theresa Krüger beispielsweise ist es wichtig, sich für die vielen Hilfsaktionen mit Kleider- und Essensspenden für die betroffenen Menschen zu bedanken - auch bei den vielen Helfenden, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Es sei wichtig, ein Statement zu setzen, auf die Straße zu gehen, sagt sie.

"Dass die Ukrainer, die Geflüchteten, sehen, dass wir ihnen beistehen."

Mit Worten und Musik gegen den Krieg in der Ukraine

Die Kaufmännische Schule hat die Kundgebung auf die Beine gestellt, sie ist eine sogenannte Botschafterschule des Europäischen Parlaments. Mit Musik und Redebeiträgen wollten sich die Jugendlichen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine stark machen und für die Betroffenen einsetzen. Zu Wort kamen auch Geflüchtete, die erst Ende vergangener Woche in Bad Mergentheim angekommen waren, so die Organisatoren.

Friedensdemo in Bad Mergentheim: Auch Ukraine-Geflüchtete selbst kommen zu Wort SWR Jan Arnecke

Den europäischen Gedanken hochhalten

Als Botschafterschule des europäischen Parlaments steht der europäische Gedanke "In Vielfalt geeint" an der kaufmännischen Schule Bad Mergentheim an oberster Stelle. Die Schülerinnen und Schüler als Botschafter richteten das Wort an die Politik, an die Geflüchteten, an Helfer und viele weitere.

Einer der Redner, der 17-Jährige John Wernado, sagte dem SWR-Studio Heilbronn: "Wir wollen ein europäisches Gemeinschaftsgefühl erzeugen, wir wollen zeigen, dass auch wir, wenn wir nicht in der Ukraine sind, wenn wir weiter weg sind, als Jugendliche uns dafür einsetzen, dass Frieden dort herrscht, wo Frieden herrschen sollte. Und wir wollen vor allem auch beweisen, dass wir nicht zu jung dafür sind, um Politik mitzugestalten."