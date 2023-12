Viele "Strapazen" bis zur Landesgartenschau in Bad Mergentheim

Das Jahr 2023 war für viele Kommunen herausfordernd - auch für Bad Mergentheim. Der Oberbürgermeister blickt auf bewegte Monate zurück und auf neue Herausforderungen in 2024.

In wenigen Tagen ist Jahreswechsel. 2024 beginnt. Und dann sind es noch zehn Jahre bis zur Landesgartenschau in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Die Vorfreude auf das Ereignis 2034 ist groß. Die Zeit bis dahin bezeichnet Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU) als "Strapaze" für alle in der Stadt. Deshalb schwört der Rathauschef die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt auf die vielen künftigen Baustellen in der Kurstadt ein. "Das Veranstaltungsjahr ist schon super, aber im Vorfeld ist es eine Strapaze", sagt Glatthaar.

Starterprojekt der Landesgartenschau ist der Gänsmarkt, der zu einem multifunktionalen Platz umgestaltet werden soll, mit Naturstein-Pflasterung, Sitzgelegenheiten und modernem Beleuchtungskonzept. Barrierefrei, ruhiger und grüner soll es dort werden, Bäume, Sträucher und Wasser sollen für ein besseres Kleinklima sorgen. Nach Arbeiten im Tiefbau soll der Platz-Aufbau ab Mitte Januar kommenden Jahres beginnen. 2025 wird mit der Fertigstellung gerechnet.

Neue Grundschule für 20 Millionen Euro

Neben den beginnenden Bauarbeiten für die Landesgartenschau ist das größte Projekt derzeit in der Kurstadt der Bau der neuen Grundschule im Auenland, ein ökologischer und architektonischer Vorzeige-Bau. Für 20 Millionen Euro entsteht eine dreizügige Schule für rund 400 Kinder. Der Neubau sei nötig, weil die Stadt nach wie vor steigende Kinderzahlen habe. Das werde sich in den kommenden Jahren auch auf die weiterführenden Schulen auswirken, so Glatthaar. Sorge bereitet dem Oberbürgermeister die Betreuung in Kindergärten und Schulen. Da fehle es an haupt- und ehrenamtlichen Kräften. Deshalb will die Stadt jetzt Gespräche mit Vereinen führen.

Flüchtlingsunterbringung herausforernd

Als große Herausforderung für das laufende und kommende Jahr sieht OB Glatthaar die Unterbringung von geflüchteten Menschen an. Wie alle Kommunen sei auch die Stadt Bad Mergentheim 2023 an ihre Grenzen gestoßen. "Wir haben aber das Glück, dass der Landkreis in seinen Zuweisungen uns bisher nicht überstrapaziert hat", sagt der Rathauschef. In der Kurstadt leben rund 300 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises und 45 Personen in der kommunalen Anschlussunterbringung. Größtenteils privat wurden rund 500 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

Bad Mergentheim als größter Standort für Geflüchtete im Main-Tauber-Kreis musste keine Turnhallen belegen. Doch je nachdem wie groß der Zustrom 2024 werde, seien diese "Gefahren" immer noch da, meint der Oberbürgermeister. 2023 habe die Stadt den Druck auf Wohnraum, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen deutlich gespürt. Bei den Integrationskursen der Volkshochschule hätte es zeitweise einen Aufnahmestopp gegeben, obwohl teilweise bis zu 17 Kurse parallel stattgefunden hätten, berichtet Glatthaar. Und abschließend sagt er: "Deutschland kann nicht die Welt retten, aber die, die da sind, müssen wir gut versorgen können."