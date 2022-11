Bad Mergentheim: Nach Brand bald wieder mehr Parkplätze

Gerade in der Adventszeit sind in Bad Mergentheim durch einen Brand in einem Parkhaus viele Parkmöglichkeiten weggefallen. Jetzt ist Besserung in Sicht.

Im Bad Mergentheimer Parkhaus "Altstadt/Schloss" haben am Mittwoch die Reinigungsarbeiten begonnen. Das Parkhaus ist seit einem Brandschaden, der Mitte November entstanden war, gesperrt. Gute Nachricht für den Einzelhandel Kurz nach dem Brand sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar dem SWR noch, es sei "keine schöne Nachricht", dass das wichtigste Parkhaus zum schnellen Gang in die Fußgängerzone gerade in der Adventszeit ausfalle. Am Mittwoch heißt es von der Stadtverwaltung, sie wolle den größten Teil des Parkhauses noch im Dezember wieder nutzbar machen. Ab Freitag werde bei den Reinigungsarbeiten auch Dampf eingesetzt - die Stadt weist darauf hin, das könne wie eine Rauchentwicklung aussehen, es bestehe aber kein Grund zur Beunruhigung. Stadt weist auf Alternativen hin Die Stadt weist auf daraufhin, dass derzeit die umliegenden öffentlichen Parkplätze, das große Innenstadt-Parkhaus "Bahnhof" (Zaisenmühlstraße) sowie die Tiefgarage Neues Rathaus (Bahnhofplatz) Alternativen seien. Bei dem Brand am 18. November entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro, verletzt wurde niemand.