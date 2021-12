Bad Mergentheim prüft Konsequenzen nach AfD-Demo

Die Stadt Bad Mergentheim prüft Konsequenzen nach der AfD-Demo am zweiten Adventssonntag. Rund 250 Menschen hatten vor dem Caritas-Krankenhaus gegen die Impfpolitik protestiert.

Vom Veranstalter sei bereits eine neue Demo angekündigt, teilte die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit. Deshalb stehe man in enger Abstimmung mit der Polizei und prüfe, ob eine solche Veranstaltung möglicherweise nur noch auf einem Alternativ-Areal und nicht mehr in der Innenstadt erlaubt werde.

"Die Ereignisse an diesem Tag haben eine spürbare Verstörung bei den Menschen zurückgelassen – und das ist sehr verständlich."

Die angemeldete Kundgebung auf dem Marktplatz mit anschließendem Demonstrationszug sei im Rahmen der vom Grundgesetz geschützten Versammlungsfreiheit von der Stadt zugelassen worden, heißt es in einer Mitteilung. Statt der angemeldeten rund 30 und der maximal genehmigten 65 Teilnehmenden seien es aber annähernd 250 gewesen.

Missachtung der Corona-Regeln

Von den meisten Teilnehmenden wurden laut Stadt Abstands- und Maskengebote missachtet. Diese seien dann aus Gründen der Deeskalation nicht durchgesetzt worden.

Die Stimmung bei der Demo sei sehr angespannt gewesen, es sei zu verbalen Attacken und körperlichen Bedrohungen gekommen. Jetzt betont die Stadt Bad Mergentheim: Die Missachtung von Hygieneauflagen werde kein zweites Mal geduldet.

"Wer die Versammlungsfreiheit für sich beansprucht, muss auch die vereinbarten Verhaltensregeln akzeptieren."

Solidarität nach Demo

Einen Tag nach der Demo gab es vor Krankenhäusern im Main-Tauber-Kreis eine Solidaritätsaktion. In Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim verteilten verschiedene Parteien und Organisationen vor den Krankenhäusern Schokoladen-Nikoläuse an die Mitarbeitenden. Die Solidaritätsaktion sei ein Zeichen der Anerkennung, was diese Menschen in der Pandemie leisten, so die Organisatoren.