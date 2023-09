Bad Mergentheimer Pflegekraft zeigt ihr Herzblut im Alltag

Immer mehr Menschen werden in Zukunft Pflegebedarf haben. Doch es fehlt an Pflegekräften. In einer Reportage erzählt die Pflegerin Tamara Gramling von ihrem stressigen Alltag.

In den vergangenen Wochen wurden Veränderungen in der Pflege angekündigt, so soll zum Beispiel der Mindestlohn steigen. Gleichzeitig wird mit Mehrbelastungen für die Pflegebedürftigen gerechnet. Die ambulante Pflegekraft Tamara Gramling arbeitet in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und ist frustriert, dass die Pflege nicht grundsätzlicher verbessert wird. In dieser Reportage erzählt sie in Zur Sache Baden-Württemberg!: "Ich würde mir wünschen, dass die Politik uns endlich zuhört." Es sei schon so viel gesprochen worden, beklagt Tamara Gramling. Vor allem die Bezahlung, aber auch die Rahmenbedingungen müssten sich ändern. "Mehr Flexibilität in den Zeiten - schließlich geht es um Menschen." Zeitdruck großes Problem für ambulante Pflegekräfte Beispielhaft ist die Hektik in Tamara Gramlings Alltag: "Ich hab jetzt fünf Minuten Zeit, um ins Gebäude zu kommen. Der Kundin einen Kompressionsstrumpf anzuziehen und wieder zurück ins Auto." Mehr als fünf Minuten zahle die Kasse nicht. "Wir haben es mit 80-, 90-Jährigen zu tun!"