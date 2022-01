Mann ertappt Pedelec-Dieb auf frischer Tat

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat ein Mann erfolglos versucht, ein E-Bike zu klauen. Der 26 Jahre alte Eigentümer kam am Donnerstagabend aus einer Gaststätte und erwischte den Mann dabei, wie er das Kabelschloss durchtrennte. Der Dieb versuchte mit dem E-Bike zu flüchten, bekam aber den Motor nicht an. Deshalb holte ihn der Eigentümer nach knapp zehn Metern ein. Er zog den Mann von seinem Gefährt und konnte so den Diebstahl des 2.800 Euro teuren Pedelecs verhindern. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Polizei Bad Mergentheim sucht Zeugen.