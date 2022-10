Tote Fische wegen Spülmittel im Kurpark Bad Mergentheim

Unbekannte Täter haben am Wochenende Spülmittel in die Gewässer im Kurpark in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gekippt. 20 Goldfische sind dadurch verendet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich am Wochenende im Bachlauf im Japangarten und im sogenannten "Großen Brunnen" im Bad Mergentheimer Kurpark riesige Schaumberge gebildet. Mehrere Tausend Euro Sachschaden Das Wasser musste abgelassen und gereinigt werden, heißt es von der Bad Mergentheimer Kurverwaltung auf SWR-Nachfrage. Auch das Heilwasser im Gradierpavillon war wohl betroffen. Laut einer Sprecherin der Kurverwaltung sind nicht nur Fische verendet, sondern auch einige Tausend Euro Sachschaden entstanden. In Tatortnähe wurden drei leere Spülmittelflaschen aufgefunden. Die Heilbronner Polizei sucht Zeugen. Neckarsulm Keine Umweltgefahr zu befürchten Mai-Scherz: Brunnen in Neckarsulm wird zum Schaumbad Wegen eines Mai-Streichs musste am 1. Mai die Feuerwehr auf den Marktplatz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ausrücken. Der Brunnen ist zum Schaumbad geworden. mehr... Beliebter Scherz: Schaum im Brunnen Vor allem als Mai-Scherz wird öfter mal ein Brunnen zum Schäumen gebracht. So auch in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Dort wurde vermutlich in der Nacht auf den 1. Mai Duschgel, Waschmittel oder ähnliches in den Brunnen am Marktplatz geschüttet. Die Feuerwehr musste sich durch Schaumberge kämpfen. Meterhohe Schaumdecke auf dem Heilbronner Kiliansplatz SWR Auch der Kiliansbrunnen in Heilbronn wurden schon öfter Zielscheibe von Schaum-Attacken, zuletzt im vergangenen August. Auch hier vermutete die Polizei, dass Spülmittel ins Brunnenwasser gekippt wurde. "Durch die Düsen ist es dann so stark zum Schäumen geraten, dass auf dem Kiliansplatz eine Schaumdecke entstand, die mehrere Meter breit und fast ein Meter hoch war", erklärte eine Polizeisprecherin.