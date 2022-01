Unangemeldete Corona-"Spaziergänge": Gericht kippt grundsätzliches Verbot in Bad Mergentheim

Die Stadt Bad Mergentheim hatte in einer Allgemeinverfügung pauschal nicht angemeldete Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen untersagt - zu Unrecht.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat dem Widerspruch eines Bürgers gegen das grundsätzliche Verbot von nicht angemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Politik in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) stattgegeben. Der Eilantrag des Bürgers hatte damit Erfolg.

Verbot nur bei polizeilichem Notstand zulässig

Bad Mergentheim hatte laut Gericht mit einer Allgemeinverfügung vom 21. Dezember 2021 alle mit generellen Aufrufen zu sogenannten „Montagsspaziergängen“ oder „Spaziergängen“ in Zusammenhang stehenden, nicht angezeigten und nicht behördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen im Stadtgebiet unabhängig vom Wochentag untersagt.

Das Gericht erklärte sinngemäß, dass die Stadt kein solches pauschales vorsorgliches Verbot solcher Versammlungen aussprechen könne, weil das präventive Versammlungsverbot nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Versammlungsfreiheit genüge. Dies gelte auch für nicht angemeldete Versammlungen gegen die Corona-Politik.

Verbot nur unter bestimmten Bedingungen zulässig

Ein vorsorgliches Verbot sämtlicher unangemeldeter Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen wäre deshalb nur unter der Voraussetzung des polizeilichen Notstands zulässig, so das Gericht. Dies habe die Stadt Bad Mergentheim aber so nicht begründet.

Unterschied "Spaziergang" und Demonstration Im rechtlichen Sinne liegt eine Demonstration, also eine Versammlung vor, wenn sich mindestens zwei Personen treffen, um gemeinschaftlich an der öffentlichen Meinungsbildung teilzuhaben und etwas zu erörtern oder kundzutun. Wenn Personen sich beispielsweise im Internet und auf (dem Nachrichtendienst) Telegram zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort verabredet haben, wenn sie Fahnen, Kerzen oder Plakate dabeihaben oder wenn die "Spaziergänger" auffällig koordiniert eine festgelegte Strecke ablaufen, dann ist davon auszugehen, dass es sich um eine Versammlung handelt. Versammlungen unter freiem Himmel müssen vorher bei der zuständigen Behörde angemeldet werden - meist der Stadtverwaltung oder dem Landratsamt. Wird die Versammlung nicht angemeldet und findet trotzdem statt, dann begeht jede und jeder Teilnehmende eine Ordnungswidrigkeit. Es droht Bußgeld. Eine unangemeldete Versammlung kann von der Polizei aufgelöst werden (§ 15 Abs. III, 1. Alt. VersammlgsG). Die Auflösung einer Demonstration kann dabei nur das letzte Mittel sein. Die Polizei hat dabei einen Ermessensspielraum. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Außerdem spielen auch die aktuellen Corona-Regeln des Landes und der Kommune eine Rolle. Werden diese verletzt, stellt das eine weitere Ordnungswidrigkeit dar, die von der Polizei geahndet werden kann.

Reaktion der Stadt

Die Stadtverwaltung Bad Mergentheim wird sich laut einer Sprecherin in der kommenden Woche zu dem Thema beraten und Rücksprache mit dem Städte- und Gemeindetag halten.

"Daraufhin wird entschieden, ob eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht wird", sagte die Sprecherin. Außerdem weise die Stadtverwaltung darauf hin, dass alle Regelungen des Versammlungsgesetzes sowie die derzeitig gültigen Corona-Regelungen weiterhin eingehalten werden müssen.

Versammlungen in der Vergangenheit

Vergangenen Montag hatte es in Heilbronn-Franken wieder an mehreren Orten Demonstrationen gegeben. In Brackenheim (Kreis Heilbronn) mit rund 1.700 Menschen. Eine angemeldete Gegendemonstration fand in Schwäbisch Hall mit rund 200 Menschen statt.