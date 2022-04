per Mail teilen

Das Abstrichzentrum in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) stellt ab Dienstag den Betrieb ein. Dazu hat sich die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg entschieden. Es gebe ausreichend Möglichkeiten für PCR-Tests bei niedergelassenen Ärzten, hieß es in einer Mitteilung. Seit der Öffnung wurden über 25.000 PCR-Tests in dem Abstrichzentrum vorgenommen.