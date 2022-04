Zwei Festnahmen nach versuchter räuberischer Erpressung

Zwei 18-Jährige wurden am Dienstag in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) wegen versuchter räuberischer Erpressung festgenommen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit. Die beiden Tatverdächtigen sollen am Dienstagmittag den Inhaber einer Autowerkstatt und einen dort anwesenden weiteren Mann mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bedroht und Geld gefordert haben. Beide Männer gaben ihnen nichts, der Werkstatt-Inhaber konnte flüchten, ebenso die Tatverdächtigen. Sie flohen durch mehrere Gärten. Ein 51-jähriger Gartenbesitzer wollte einen der jungen Männer daran hindern und wurde daraufhin mit der Schreckschusswaffe verletzt. Ihre Flucht endete mit der Festnahme. Die beiden Tatverdächtigen sitzen seit gestern in U-Haft.