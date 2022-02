Allgemeinverfügung wird außer Kraft gesetzt

Die Stadt Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat eine Allgemeinverfügung für Corona-Proteste aufgehoben. Das bestätigte Bürgermeister Timo Frey (CDU) dem SWR Studio Heilbronn. Versammlungsfreiheit werde auch in Bad Friedrichshall großgeschrieben, im entsprechenden rechtlichen Rahmen, so Frey. Die Strategie der Verwaltung, des Bürgermeisters, der Versammlungsbehörde und der Polizei sei auf Deeskalation ausgerichtet gewesen, was auch weiterhin das Ziel sei. Dazu gehöre auch, dass die Teilnehmer der Versammlungen die Spielregeln ihrerseits beachten und die Versammlungen zur Anmeldung bringen, so Frey weiter. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung wird am Donnerstag im Amtsblatt Bad Friedrichshall veröffentlicht, so Frey. Damit tritt sie am Freitag in Kraft.