Nach einer Schlägerei in Bad Friedrichshall-Jagstfeld (Kreis Heilbronn) im Februar ist jetzt gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehl erlassen worden. Die beiden 17 Jahre alten Jugendlichen sollen am 19. Februar einen 15-jährigen in Jagstfeld krankenhausreif geprügelt haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.