E-Scooter-Akku löst Brand in Bad Friedrichshall aus – Wohnhaus evakuiert

In Bad Friedrichshall-Plattenwald hat am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Keller gebrannt. Das Gebäude musste evakuiert werden. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Polizei und Feuerwehr waren am Montagnachmittag mehrere Stunden in Bad Friedrichshall-Plattenwald (Kreis Heilbronn) in einem Wohngebiet im Einsatz. Dort ist es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, das teilte die Polizei mit. Das Gebäude musste komplett geräumt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten erlitten zehn Menschen eine leichte Rauchvergiftung. Insgesamt wohnen in dem Gebäude rund 30 Menschen. Wohnungen nach Brand in Bad Friedrichshall vorerst unbewohnbar Einige Bewohnerinnen und Bewohner mussten über eine Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden. Laut Polizei soll der Akku eines E-Scooters im Keller des Gebäudes das Feuer ausgelöst haben. Wie hoch der Schaden ist, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. Da das Gebäude komplett verraucht ist, können die Bewohnerinnen und Bewohner die Nacht nicht in ihren Wohnungen verbringen. Die Stadt kümmert sich um Unterkünfte. Bürgermeister Timo Frey (CDU) zeigt sich vor Ort erleichtert, "dass nichts Schlimmeres passierte". In Bad Friedrichshall-Plattenwald ist es in einem Mehrfamilienhaus in einem Keller zu einem Brand gekommen. SWR