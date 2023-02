per Mail teilen

Nach dem Brand eines Wohnmobils und einer Scheune bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist der Tote identifiziert worden.

Die Leiche, die am vergangenen Freitag beim Brand eines Wohnmobils und einer Scheune in Bad Friedrichshall-Hagenbach entdeckt wurde, ist identifiziert. Laut Staatsanwaltschaft Heilbronn handelt es sich um einen 74-jährigen Mann, der in dem Camper wohnte. Polizei und Staatsanwaltschaft waren bereits davon ausgegangen, dass es sich um den Rentner handelt. Die Obduktion lieferte jetzt Klarheit.

Nach Obduktion keine Anzeichen für Fremdverschulden

Die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams zu Beginn der Woche hatte keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergeben. Die Staatswanwaltschaft geht derzeit von einer Verpuffung im Inneren des Wohnmobils aus. Danach soll sich ein Brand entwickelt haben. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Polizei sucht Zeugen

Das Wohnmobil soll in der Vergangenheit in einer Werkstatt repariert worden sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die mehr über die Reparatur oder die Werkstatt wissen könnten. Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Brand am Freitag im Einsatz. Es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro.