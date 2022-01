Hebammen-Mangel: Babylotsin hilft frisch gebackenen Müttern

per Mail teilen

Die Babylotsin im Hohenloher Krankenhaus Öhringen ist zufrieden mit ihrem ersten Jahr als Ansprechpartnerin für junge Familien. Gerade in der Corona-Pandemie haben diese viele Ängste und Sorgen.

Seit rund einem Jahr ist Catharina Kochendörfer nun Ansprechpartnerin auf der Wochenstation im Öhringer Krankenhaus. Das schreibt die Krankenhaus-Verwaltung in einer Mitteilung. "Ich fühlte mich von Anfang an gut auf der Entbindungsstation und erfahre eine große Offenheit, sowohl bei den Patientinnen als auch beim Personal", heißt es von der Babylotsin selbst.

Vermittlung von Familienhebammen

Frisch gebackene Mütter können sich an die Sozialpädagogin wenden, dabei ist sie Seelentrösterin und Helferin in Zeiten vieler Ängste. Zu den häufigsten Problemen und Sorgen gehörte im zurückliegenden Jahr, dass viele Mütter keine Hebamme für die Betreuung zu Hause finden konnten, heißt es. Wenn es Schwierigkeiten mit dem Baby oder in der Familie gibt, vermittelt Kochendörfer zum Beispiel Familienhebammen. Ansonsten rät sie den Eltern zur ambulanten Hebammensprechstunden vor Ort.

Babylotsin Catharina Kochendörfer im Gespräch mit einer frisch entbundenen Mutter auf der geburtshilflichen Station im Hohenloher Krankenhaus Öhringen Pressestelle Hohenloher Krankenhaus

Babylotsin hilft in schwierigen Situationen nach der Geburt

Viel Gesprächsbedarf hatten die Mütter auch, weil sie durch die Corona-Pandemie zeitweise keinen Besuch bekommen durften. Teilweise habe die räumliche Trennung zum Rest der Familie die Frauen schwer belastet.

Aber auch die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Müttern zu vermitteln, ist eine Aufgabe der Babylotsin. Mit ihrem Netzwerk könne Kochendörfer dabei helfen, Angebote für Familien mit Baby oder Rückbildungskurse zu finden. Zur Stelle sei sie auch, wenn Familien mit der neuen Situation überfordert seien oder die Geburt nur schwer verkraften konnten.